Россиян призвали воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию Гражданам России порекомендовали отложить поездки в Саудовскую Аравию

Москва17 окт Вести.Посольство России в Саудовской Аравии советует гражданам РФ не планировать поездки в королевство, пока не стабилизируется авиасообщение. При этом в диппредставительстве подчеркивают, что экстренной эвакуации не предполагается - прямой угрозы безопасности россиян нет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Саудовской Аравии.

В диппредставительстве подчеркнули, что основные проблемы сейчас спровоцированы закрытием столичного аэропорта и перебоями в работе других крупных аэропортов страны.

В этой связи рекомендовали бы российским гражданам по возможности отложить поездки в Саудовскую Аравию до нормализации авиасообщения, а в случае необходимости посещения страны использовать работающие аэропорты в других городах королевства либо в сопредельных государствах отмечается в сообщении

Диппредставительство подтвердило, что его сотрудники находятся в постоянной коммуникации с профильными структурами королевства, чтобы иметь возможность оказать содействие россиянам.

Ранее руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников заявил, что текущее обострение на Ближнем Востоке, где участники йеменского вооруженного движения "Ансар Алла" (хуситы) сражаются против армии Йемена, а также наносят атак по территории Саудовской Аравии, обусловлено нападением на Иран.