Москва21 октВести.Госдепартамент США распорядился эвакуировать часть сотрудников американских госструктур из Саудовской Аравии, заявил представитель Госдепа Томми Пиготт в соцсети X.
Государственный департамент США отдал распоряжение о выводе не занимающих особо важных должностей правительственных сотрудников и членов их семей из Саудовской Аравииотметил Пиготт
Президент США Дональд Трамп заявил 10 октября, что в ближайшее время примет решение о том, присоединятся ли США к ударам Саудовской Аравии по позициям йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).