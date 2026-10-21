Госдеп эвакуирует часть сотрудников госструктур США из Саудовской Аравии США вывозят часть сотрудников американских госорганов из Саудовской Аравии

Москва21 окт Вести.Госдепартамент США распорядился эвакуировать часть сотрудников американских госструктур из Саудовской Аравии, заявил представитель Госдепа Томми Пиготт в соцсети X.

Государственный департамент США отдал распоряжение о выводе не занимающих особо важных должностей правительственных сотрудников и членов их семей из Саудовской Аравии отметил Пиготт

Президент США Дональд Трамп заявил 10 октября, что в ближайшее время примет решение о том, присоединятся ли США к ударам Саудовской Аравии по позициям йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).