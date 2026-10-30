Госдеп решил эвакуировать часть дипломатов из посольства США в Эр-Рияде

США эвакуируют часть своих дипломатов и членов их семей из Саудовской Аравии Госдеп решил эвакуировать часть дипломатов из посольства США в Эр-Рияде

Москва30 окт Вести.Госдепартамент США предписал государственным служащим, не выполняющим критически важные функции, а также членам семей сотрудников посольства покинуть Саудовскую Аравию из-за возрастающих угроз безопасности.

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном портале внешнеполитического ведомства.

В ведомстве пояснили, что предписание о выезде связано с ударами йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) по объектам гражданской инфраструктуры и аэропортам королевства с применением ракет и беспилотников.

В Госдепе предупредили о риске дальнейшей стремительной эскалации обстановки за пределы зоны непосредственных боевых действий.

Кроме того, американским дипломатам запретили использовать аэропорты Саудовской Аравии без специального разрешения руководителя дипломатической миссии.

Власти США также призвали находящихся в стране сограждан проявлять максимальную осторожность.

Ранее посольство США в Эр-Рияде предупредило американских граждан о риске ракетных и беспилотных атак на аэропорты Саудовской Аравии.