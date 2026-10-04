Хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе Хуситы сообщили о комбинированных ударах по нефтяным объектам Saudi Aramco

Москва4 окт Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении комбинированных ударов по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. Соответствующее сообщение распространили вооруженные силы движения.

Вооруженные силы Йемена провели две специальные военные операции с применением ряда баллистических ракет и беспилотников. Первая была направлена против компании Aramco в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, вторая — против компании Aramco в районе Хурайс говорится в заявлении

По утверждению хуситов, обе операции достигли поставленных целей: удары были точными и привели к крупным пожарам на атакованных объектах.

В заявлении также отмечается, что за последние 12 часов Саудовская Аравия нанесла 50 авиационных и ракетных ударов по Сане, а также провинциям Эль-Джауф, Таиз, Амран, Хаджа и Саада. По данным движения, с начала нынешнего обострения общее число таких ударов достигло 1460.