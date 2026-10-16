Ребенок из РФ упал на высоковольтный кабель в отеле Шарм-эль-Шейха и погиб

Ребенок из России погиб в отеле Шарм-эль-Шейха, упав на высоковольтный кабель Ребенок из РФ упал на высоковольтный кабель в отеле Шарм-эль-Шейха и погиб

Москва16 окт Вести.Ребенок из России погиб, упав с гамака на высоковольтный кабель в отеле Шарм-эль-Шейха. О трагедии канал Mash сообщает в MAX.

По имеющимся данным, мальчик качался в гамаке и упал с него на газон. В траве лежал кабель, и ребенок попал под его разряд. Друг попытался оттащить его, но в итоге не смог спасти и сам попал в больницу. Уточняется, что у него проблемы с сердцем.

Семья приехала на отдых в Swissotel Sharm El Sheikh из Москвы с 11-летним сыном и трехлетней дочерью. После инцидента представители отеля, по данным канала, сначала заявили, что дети сами полезли в трансформаторную будку, а потом вообще начали отрицать произошедшее.

Родители считают, что дело пытаются замять. Им уже сказали, что заключение может занять около десяти дней, а получить записи с камер не удалось.