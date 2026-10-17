Daily Star: не менее 10 туристов погибли при пожаре в гостинице на юге Бангладеш

Туристы погибли при пожаре в гостинице на юге Бангладеш Daily Star: не менее 10 туристов погибли при пожаре в гостинице на юге Бангладеш

Москва17 окт Вести.Минимум десять туристов стали жертвами пожара, который вспыхнул в гостинице на юге Бангладеш. Об этом пишет местная газета Daily Star со ссылкой на ведомство по пожарной охране и гражданской обороне.

По данным издания, пламенем была охвачена построенная из дерева трехэтажная гостиница. Здание сгорело дотла. Причина пожара не установлена.

Десять тел были найдены после того, как в гостинице Tuptup Resto & Resort в районе Патуартек пляжа Инани в городе Укхия... этим утром разразился пожар... Все жертвы были туристами говорится в публикации

Также сообщается, что в результате ЧП еще четыре человека пострадали. Они сейчас находятся в одной из больниц города Кокс-Базар.