Москва3 нояВести.В элитной гостинице в марокканском курортном городе Агадир умерла супружеская пара из Британии, сообщает новостной портал Maghreb Times.
Вероятной причиной трагедии стало отравление бытовым газом. Тела супругов обнаружены в номере гостиницы.
Еще двое граждан Франции, проживавшие в той же гостинице, получили серьезные отравления. Их доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи и проведения обследования.
По предварительным данным источника Maghreb Times, смерть двоих британцев и отравление туристов из Франции вызваны утечкой газа в номерах, где они остановились.
Следствие проверяет эту версию. Судебно‑медицинская экспертиза должна определить тип газа и возможный источник утечки после вскрытия тел пострадавших.
Правоохранительные органы Агадира продолжают расследование обстоятельств дела под надзором прокуратуры.
Между тем почти десять туристов стали жертвами пожара, вспыхнувшего в гостинице на юге Бангладеш. По данным издания Daily Star, пламя охватило построенную из дерева трехэтажную гостиницу. Здание сгорело дотла.