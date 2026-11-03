Maghreb Times: супруги из Британии умерли в элитном отеле в Агадире

Maghreb Times: британские туристы умерли в престижном отеле Агадира Maghreb Times: супруги из Британии умерли в элитном отеле в Агадире

Москва3 ноя Вести.В элитной гостинице в марокканском курортном городе Агадир умерла супружеская пара из Британии, сообщает новостной портал Maghreb Times.

Вероятной причиной трагедии стало отравление бытовым газом. Тела супругов обнаружены в номере гостиницы.

Еще двое граждан Франции, проживавшие в той же гостинице, получили серьезные отравления. Их доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи и проведения обследования.

По предварительным данным источника Maghreb Times, смерть двоих британцев и отравление туристов из Франции вызваны утечкой газа в номерах, где они остановились.

Следствие проверяет эту версию. Судебно‑медицинская экспертиза должна определить тип газа и возможный источник утечки после вскрытия тел пострадавших.

Правоохранительные органы Агадира продолжают расследование обстоятельств дела под надзором прокуратуры.

Между тем почти десять туристов стали жертвами пожара, вспыхнувшего в гостинице на юге Бангладеш. По данным издания Daily Star, пламя охватило построенную из дерева трехэтажную гостиницу. Здание сгорело дотла.