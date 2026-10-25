На Багамах утонула британка, пытавшаяся спасти двоих сыновей Британка, пытавшаяся спасти двоих сыновей из воды, утонула на Багамах

Москва25 окт Вести.Королевская полиция Багамских островов расследует гибель британской туристки на побережье Северного Бимини. По предварительным данным, женщина утонула, пытаясь спасти своих сыновей, которых унесло течением, пишет The Guardian.

Издание сообщает, что 36-летняя женщина отдыхала с мужем и сыновьями на побережье. Дети ныряли с маской и трубкой, когда их начало уносить течением в океан. Полиция считает, что женщину также унесло от берега, когда она попыталась спасти сыновей.

Позже британку обнаружили местные жители и доставили на паромный причал Норт-Бимини, а затем в местную клинику, где она скончалась, несмотря на реанимационные действия медиков. Отдельно уточняется, что ее сыновей спасли.