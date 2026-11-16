Свыше 10 человек погибли в пожаре на Пхукете

На Пхукете произошел пожар в пункте проката мотоциклов, 11 человек погибли Свыше 10 человек погибли в пожаре на Пхукете

Москва16 ноя Вести.Пожар в городе Патонг на острове Пхукет в Таиланде унес жизни 11 человек, еще 38 пострадали. Об этом сообщает издание Khaosod.

Отмечается, что возгорание распространилось в коммерческом центре, использовавшемся для продажи и аренды мотоциклов. Огонь также перекинулся на смежные здания и несколько припаркованных транспортных средств.

По меньшей мере 11 человек погибли и многие пострадали после того, как ожесточенное пламя затронуло пять коммерческих зданий... в городе Патонг в Пхукете говорится в публикации в соцсети Х

По информации издания, 38 человек пострадали от дыма. Спасатели тушили пожар около 50 минут.

Ранее сообщалось о взрыве и последовавшем за ним крупном пожаре на металлургическом заводе в турецкой провинции Измир. В результате происшествия насчитывается большое количество погибших и пострадавших.