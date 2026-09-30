В Таиланде растет число погибших в результате сильных наводнений

Число жертв наводнений в Таиланде возросло до 40 человек В Таиланде растет число погибших в результате сильных наводнений

Москва30 сен Вести.Число жертв масштабных наводнений в Таиланде увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на официальные данные правительства страны.

Стихия, вызванная сезонными муссонными ливнями, затронула свыше 2,6 миллиона местных жителей. Паводки охватили территорию площадью около 2,7 тысячи квадратных километров, причем наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральных провинциях королевства.

В Бангкоке, где ранее объявляли режим бедствия из-за подтопления сотен тысяч домохозяйств, вода в основном спала, однако проезд по ряду улиц по-прежнему затруднен.