Москва6 октВести.Один гражданин России погиб, второй получил тяжелые травмы в результате аварии с участием двух мотоциклов на таиландском острове Пхукет. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в провинции Егор Иванов.
Авария произошла 5 октября около 3.00 по местному времени (4 октября в 23.00 мск). Россиянин 1994 года рождения погиб.
Его родственникам оказывается содействие в репатриации теласказал Иванов
Вторым участником ДТП оказался 17-летний гражданин России. Его госпитализировали в одно из медицинских учреждений провинции в состоянии комы. Несовершеннолетнему оказывают необходимую помощь, генконсульство находится на связи с его матерью.
Серьезные травмы в аварии также получил гражданин Таиланда. Местные правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.
При этом ранее ТАСС со ссылкой на источники в окружении экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева сообщал, что его сын погиб в результате ДТП в Таиланде.
Ранее во вторник сообщалось, что на Пхукете пропал 17-летний россиянин Данила Горбунов. На острове начался его поиск.