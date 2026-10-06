Один россиянин погиб, еще один впал в кому в результате ДТП на Пхукете

Россиянин погиб при ДТП с мотоциклами на Пхукете, второй впал в кому Один россиянин погиб, еще один впал в кому в результате ДТП на Пхукете

Москва6 окт Вести.Один гражданин России погиб, второй получил тяжелые травмы в результате аварии с участием двух мотоциклов на таиландском острове Пхукет. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в провинции Егор Иванов.

Авария произошла 5 октября около 3.00 по местному времени (4 октября в 23.00 мск). Россиянин 1994 года рождения погиб.

Его родственникам оказывается содействие в репатриации тела сказал Иванов

Вторым участником ДТП оказался 17-летний гражданин России. Его госпитализировали в одно из медицинских учреждений провинции в состоянии комы. Несовершеннолетнему оказывают необходимую помощь, генконсульство находится на связи с его матерью.

Серьезные травмы в аварии также получил гражданин Таиланда. Местные правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на источники в окружении экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева сообщал, что его сын погиб в результате ДТП в Таиланде.

Ранее во вторник сообщалось, что на Пхукете пропал 17-летний россиянин Данила Горбунов. На острове начался его поиск.