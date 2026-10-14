Россиянин, выживший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете, вышел из комы

Выживший в аварии с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете россиянин вышел из комы Россиянин, выживший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете, вышел из комы

Москва14 окт Вести.Россиянин Дмитрий Горбунов, выживший в страшной аварии мототакси, на котором он ехал, с мотоциклом, управлял которым погибший в результате ДТП сын бывшего мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, вышел из комы и готовится к выписке. Об этом РИА Новости сообщила лидер одной из груп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

В ходе лобового столкновения, которое произошло на улице в районе Патонг, семнадцатилетний Данила был госпитализировал в состоянии комы, с черепно-мозговой травмой, множественными переломами и трещинами лицевых костей.

Изначально с 4 на 5 октября появилась информация об исчезновении Горбунова. Уже после публикации волонтерами его фотографии и примет матери молодого человека позвонили из больницы "Ватчира Пхукет" и сообщили, что ее сын находится там в состоянии комы после ДТП.

Наконец-то пришел в себя Данила, который пострадал в аварии на Пхукете ночью 5 октября сказала собеседница агентства

По словам Шерстобоевой, таиландские хирурги провели россиянину операцию по скреплению челюсти скобами.

Сознание пока спутанное, восстановление, по прогнозу врачей, может занять до года. Несмотря на тяжелые травмы - пострадали легкое и печень, разрыв четвертой степени - молодой парень дает хорошую динамику, врачи говорят о скорой выписке добавила Шерстобоева

Асхаб Мусаев, сын экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева, управлявший мотоциклом, погиб в аварии. Он прожил на Пхукете несколько месяцев. Тело 32-летнего мужчины отправили в Россию 7 октября, его похоронили в родовом селе.