Москва14 октВести.Россиянин Дмитрий Горбунов, выживший в страшной аварии мототакси, на котором он ехал, с мотоциклом, управлял которым погибший в результате ДТП сын бывшего мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, вышел из комы и готовится к выписке. Об этом РИА Новости сообщила лидер одной из груп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
В ходе лобового столкновения, которое произошло на улице в районе Патонг, семнадцатилетний Данила был госпитализировал в состоянии комы, с черепно-мозговой травмой, множественными переломами и трещинами лицевых костей.
Изначально с 4 на 5 октября появилась информация об исчезновении Горбунова. Уже после публикации волонтерами его фотографии и примет матери молодого человека позвонили из больницы "Ватчира Пхукет" и сообщили, что ее сын находится там в состоянии комы после ДТП.
Наконец-то пришел в себя Данила, который пострадал в аварии на Пхукете ночью 5 октябрясказала собеседница агентства
По словам Шерстобоевой, таиландские хирурги провели россиянину операцию по скреплению челюсти скобами.
Сознание пока спутанное, восстановление, по прогнозу врачей, может занять до года. Несмотря на тяжелые травмы - пострадали легкое и печень, разрыв четвертой степени - молодой парень дает хорошую динамику, врачи говорят о скорой выпискедобавила Шерстобоева
Асхаб Мусаев, сын экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева, управлявший мотоциклом, погиб в аварии. Он прожил на Пхукете несколько месяцев. Тело 32-летнего мужчины отправили в Россию 7 октября, его похоронили в родовом селе.