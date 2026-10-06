Москва6 окт Вести.Семнадцатилетний россиянин Данила Горбунов пропал на Пхукете, на острове начался его поиск. Об этом сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Уточняется, что Горбунов уже два года живет на острове вместе с матерью и сестрой. О его пропаже стало известно вечером 4 октября.

Данила, хорошо знающий Пхукет, шел на встречу с друзьями, встреча была в районе Патонг​​​. Но до места встречи он так и не дошел, исчез без следа сообщила Шерстобоева

Волонтер также добавила, что родственники пропавшего подали заявление в полицию и уведомили российское генконсульство в Пхукете о происшествии.

Мы на своих аккаунтах в социальных сетях, в том числе в паблике "Паттайя от А до Я", разместили информацию о Даниле и его приметы с просьбой связаться с нами, если кто-нибудь его видел сказала волонтер

Известно, что подросток редко выходил из дома и не владеет ни английским, ни тайским языком.