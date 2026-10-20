Российский блогер пропал вовремя велопутешествия из Китая в Таиланд В Таиланде пропал российский блогер, выехавший на велосипеде из Китая

Москва20 окт Вести.Столичный тату-мастер пропал во время велопутешествия из Китая в Таиланд, несколько дней он не выходит на связь с родными, пишет Mash.

По информации канала, блогер прилетел в Китай 16 сентября и отправился на велосипеде в Таиланд.

Предполагалось, что он проедет по маршруту Китай – Вьетнам – Лаос – Таиланд, но в пятницу 16 октября путешественник последний раз вышел на связь в 14.05 по мск из провинции Прачуап-Кхири-Кхан. Он проехал около трех тысяч километров говорится в публикации

Родные отслеживали передвижения мужчины по трекеру, но в какой-то момент локация резко исчезла. Планировалось, что он переночует в палатке и поедет в сторону Пхукета через Малайзию и Сингапур. Из ценных вещей у него были одна тысяча евро наличными и телефон без sim-карт. На связь москвич выходил по Wi-Fi.

Жена и дети предполагают, что его жизни что-то угрожает, при этом медстраховки у блогера нет.