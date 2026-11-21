Москва21 нояВести.Профессиональный игрок в покер, россиянин Егор Родионов пропал на тайском острове Пхукет после тревожного звонка другу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По имеющимся сведениям, Родионов приехал в Таиланд в феврале. Он зарабатывал на жизнь игрой в покер и арендовал дом вместе с другом. Однако несколько месяцев назад мужчины разъехались.
Последний разговор друзей состоялся 22 октября. По словам собеседника пропавшего россиянина, во время общения Родионов казался напряженным, а затем сообщил, что не может продолжать разговор из-за присутствия посторонних людей. Он пообещал перезвонить, но после этого перестал выходить на связь.
Как отмечает Mash, зимой Родионов успешно зарабатывал на покере, однако впоследствии его финансовые дела ухудшились.
Кроме того, с 17 октября россиянин перестал проявлять активность на игровых форумах, которые ранее посещал.
Ранее в субботу полиция Таиланда задержала на Пхукете супружескую пару из России. Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег на сумму порядка 150 миллионов рублей.