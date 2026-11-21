На Пхукете пропал российский профессиональный игрок в покер Mash: зарабатывающий игрой в покер россиянин пропал на Пхукете

Москва21 ноя Вести.Профессиональный игрок в покер, россиянин Егор Родионов пропал на тайском острове Пхукет после тревожного звонка другу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся сведениям, Родионов приехал в Таиланд в феврале. Он зарабатывал на жизнь игрой в покер и арендовал дом вместе с другом. Однако несколько месяцев назад мужчины разъехались.

Последний разговор друзей состоялся 22 октября. По словам собеседника пропавшего россиянина, во время общения Родионов казался напряженным, а затем сообщил, что не может продолжать разговор из-за присутствия посторонних людей. Он пообещал перезвонить, но после этого перестал выходить на связь.

Как отмечает Mash, зимой Родионов успешно зарабатывал на покере, однако впоследствии его финансовые дела ухудшились.

Кроме того, с 17 октября россиянин перестал проявлять активность на игровых форумах, которые ранее посещал.

Ранее в субботу полиция Таиланда задержала на Пхукете супружескую пару из России. Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег на сумму порядка 150 миллионов рублей.