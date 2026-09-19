"Отодрал ногтями плитку": москвич потерял рассудок из-за наркотиков в Таиланде Baza: москвич отодрал плитку и съел бетон после употребления веществ в Таиланде

Москва19 сен Вести.На Кокосовом острове на Пхукете задержали 20-летнего москвича, который потерял рассудок после употребления запрещенных веществ. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что молодой человек разнес номер в отеле. Его подруга испугалась и сбежала. Вызванные на место правоохранители задержали парня и отвезли его в участок.

Там он продолжил дебош — парень не откликался на свое имя, никого не узнавал, перестал разговаривать членораздельно, отодрал ногтями плитку, рвал провода, а потом начал есть бетон. Парню стало так плохо, что полиция вызвала скорую и его отвезли в госпиталь Вачира отмечается в сообщении

На данный момент волонтеры ищут родственников Олега, так как нужно оплатить лечение парня и порчу имущества. В противном случае его не выпустят из Таиланда и отправят в тюрьму.