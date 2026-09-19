Москва19 сенВести.На Кокосовом острове на Пхукете задержали 20-летнего москвича, который потерял рассудок после употребления запрещенных веществ. Об этом сообщает Baza.
Отмечается, что молодой человек разнес номер в отеле. Его подруга испугалась и сбежала. Вызванные на место правоохранители задержали парня и отвезли его в участок.
Там он продолжил дебош — парень не откликался на свое имя, никого не узнавал, перестал разговаривать членораздельно, отодрал ногтями плитку, рвал провода, а потом начал есть бетон. Парню стало так плохо, что полиция вызвала скорую и его отвезли в госпиталь Вачираотмечается в сообщении
На данный момент волонтеры ищут родственников Олега, так как нужно оплатить лечение парня и порчу имущества. В противном случае его не выпустят из Таиланда и отправят в тюрьму.