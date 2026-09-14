Москва14 сен Вести.Турист из России стал жертвой разбойного нападения в Таиланде, после избиения и ограбления 42-летнему мужчине потребовалась госпитализация. Об этом сообщает канал SHOT.

Преступники подъехали к нему на байке и с ходу повалили на землю, а затем начали бить ногами по голове и телу. Роман отрубился, а когда пришел в себя, понял, что у него украли сумку с наличностью около 1000 бат (примерно ₽2500), документами и банковскими картами