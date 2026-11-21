Полиция Таиланда задержала двух граждан РФ, находящихся в розыске

В Таиланде задержали находящуюся в розыске супружескую пару из России Полиция Таиланда задержала двух граждан РФ, находящихся в розыске

Москва21 ноя Вести.Супружеская пара из России, находящаяся в розыске по обвинению в мошенничестве и отмывании денег на сумму порядка 150 миллионов рублей, задержана на острове Пхукет иммиграционной полицией Таиланда, пишет газета Khaosod.

Сообщается, что фигуранты с целью скрыться от полиции и въехать в Таиланд сменили имена и оформили гражданство Вануату. На острове задержанные арендовали элитное жилье.

Правоохранители провинции Пхукет в ходе слежки задержали россиян. Их разрешения на пребывание в королевстве были аннулированы. В ближайшие сроки подозреваемых депортируют для избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что правоохранители ОАЭ передали российским силовикам граждан России и Ирана, объявленных в розыск по линии Интерпола.