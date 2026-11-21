Москва21 нояВести.Супружеская пара из России, находящаяся в розыске по обвинению в мошенничестве и отмывании денег на сумму порядка 150 миллионов рублей, задержана на острове Пхукет иммиграционной полицией Таиланда, пишет газета Khaosod.
Сообщается, что фигуранты с целью скрыться от полиции и въехать в Таиланд сменили имена и оформили гражданство Вануату. На острове задержанные арендовали элитное жилье.
Правоохранители провинции Пхукет в ходе слежки задержали россиян. Их разрешения на пребывание в королевстве были аннулированы. В ближайшие сроки подозреваемых депортируют для избрания меры пресечения.
Ранее сообщалось, что правоохранители ОАЭ передали российским силовикам граждан России и Ирана, объявленных в розыск по линии Интерпола.