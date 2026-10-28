Baza: из-за неточности в загранпаспорте россиянку депортировали из Таиланда Baza: россиянку депортировали из Таиланда из-за неточности в загранпаспорте

Москва28 окт Вести.Российскую туристку из Челябинска, приехавшую в Таиланд на медовый месяц, депортировали из страны из-за неточности в заграничном паспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Российский паспортный контроль она прошла быстро, но по прилету на курорт россиянку задержали. Тайские пограничники обнаружили, что в номере паспорта на одной из страниц затесалась лишняя цифра. В итоге во въезде было отказано, Полину отправили в изолятор со спартанскими условиями, где держали без еды и воды трое суток утверждается в публикации

Как отмечается, в России паспорт с опечаткой изъяли и быстро оформили новый. Тем не менее, россиянка направила претензию в челябинское МВД.

Ранее сообщалось, что сильные ливни на Пхукете в Таиланде привели к затоплению нескольких отелей, в которых отдыхают россияне.