Туристам рекомендовали не фотографировать пункты паспортного контроля РСТ рекомендовал туристам не снимать на фото пункты паспортного контроля

Москва22 окт Вести.В Российском союзе туриндустрии рекомендовали россиянам снимать на фото и видео пункты паспортного контроля, пограничные пункты пропуска за границей их сотрудников и оборудование, чтобы избежать штрафов и депортации. Об этом ТАСС рассказал гендиректор туроператора Space Travel, член правления РСТ Артур Мурадян.

Ранее стало известно, что туристку из Липецка депортировали сразу после прилета на Бали из-за съемки на паспортном контроле.

Пункты пропуска через государственную границу и зоны паспортного контроля относятся к объектам с особым режимом. Во многих странах фото- и видеосъемка там запрещена или ограничена сказал Мурадян

Он напомнил о необходимости соблюдать местные правила и обращать внимание на предупреждающие знаки. За нарушения могут грозить штрафы и депортация – все зависит от законодательства конкретной страны и обстоятельств.