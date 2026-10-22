Москва22 октВести.В Российском союзе туриндустрии рекомендовали россиянам снимать на фото и видео пункты паспортного контроля, пограничные пункты пропуска за границей их сотрудников и оборудование, чтобы избежать штрафов и депортации. Об этом ТАСС рассказал гендиректор туроператора Space Travel, член правления РСТ Артур Мурадян.
Ранее стало известно, что туристку из Липецка депортировали сразу после прилета на Бали из-за съемки на паспортном контроле.
Пункты пропуска через государственную границу и зоны паспортного контроля относятся к объектам с особым режимом. Во многих странах фото- и видеосъемка там запрещена или ограниченасказал Мурадян
Он напомнил о необходимости соблюдать местные правила и обращать внимание на предупреждающие знаки. За нарушения могут грозить штрафы и депортация – все зависит от законодательства конкретной страны и обстоятельств.