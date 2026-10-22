Более 200 россиян не выпустили из страны из-за фотографий в загранпаспорте

Mash: более 200 россиян не смогли выехать за границу из-за селфи в паспорте Более 200 россиян не выпустили из страны из-за фотографий в загранпаспорте

Москва22 окт Вести.Российские пограничники с начала года отказали в выезде за границу более 200 российским туристам из-за отзеркаленных и отретушированных фотографий в загранпаспортах, пишет Mash.

По информации канала, россияне не смогли пройти паспортный контроль, поскольку фотография в документе не совпадала с внешностью. В частности, речь идет о селфи, которые нередко используют для оформления загранпаспорта старого образца на пять лет. В результате на отзеркаленных фотографиях шрамы, родинки или пробор, которые в реальности находятся справа, на селфи будут слева. Таких различий достаточно, чтобы отказать человеку в выезде.

На погранконтроле любые заметные расхождения между внешностью и документом — это повод для проверки сказано в сообщении

Если личность не подтвердится, то загранпаспорт изымут и признают его недействительным.