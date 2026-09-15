Россиянка не смогла улететь в Китай из-за "неправильных" родинок на лице Mash: россиянка не смогла улететь в КНР из-за зеркального фото в загранпаспорте

Москва15 сен Вести.Россиянка не смогла вылететь из Казани в Китай из-за фотографии в пятилетнем загранпаспорте. Как сообщил Telegram-канал Mash, фотография в документе, котрую девушка сделала сама на фронтальную камеру, была зеркальной, поэтому родинки на ее лице и на снимке в загранпаспорте оказались с разных сторон.

Анастасию остановили во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Казани, когда она собиралась вылететь в Китай. В Шанхае девушка планировала отметить день рождения.

Проверка длилась около получаса, затем загранпаспорт Анастасии изъяли, а ей самой отказали в выезде.

По словам девушки, загранпаспорт она получила четыре года назад и регулярно путешествовала по нему. До этого, как следует из материала, Анастасия уже посещала Китай и вопросов к фотографии в документе не возникало.

Для загранпаспорта старого образца Анастасия предоставила селфи. Снимок был сделан на фронтальную камеру. Из-за зеркального отображения на фотографии родинки на ее лице оказались с другой стороны.

При этом отмечается, что самостоятельно сделанные снимки допускаются, но они должны соответствовать требованиям: фон должен быть нейтральным, а выражение лица без улыбки. Также на снимке не должно быть головных уборов и очков. А само изображение нельзя обрабатывать в фоторедакторах.

Подобная ошибка практически исключена при оформлении биометрического загранпаспорта на десять лет. Дело в том, что в этом случае заявителя фотографируют в подразделении МВД или МФЦ.