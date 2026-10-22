Россиян предупредили о недопустимости ИИ-фото в загранпаспорте МВД: фото, отредактированные нейросетью, повлекут отказ в выдаче загранпаспорта

Москва22 окт Вести.МВД России столкнулось с проблемой редактирования фото на загранпаспорт при помощи нейросетей. Пресс-служба ведомства предупреждает, что при подаче ИИ-фото в анкете россияне могут получить отказ в выдаче документов.

Претендент на загранпаспорт должен быть изображен строго в анфас, глаза смотрят прямо, волосы не должны их заслонять, лицо имеет нейтральное выражение, рот закрыт. Фон должен быть белым и ровным, без посторонних предметов напомнили в МВД

Представление фотографий, отредактированных с помощью нейросетей или искусственного интеллекта могут не удовлетворять этим требованиям, что может повлечь отказ в выдаче заграничного паспорта, заявили в ведомстве.

Ранее в Общественной палате РФ рассказали, что с января 2027 года детей до 14 лет перестанут вписывать в загранпаспорта родителей. Им потребуется свой документ для выезда за пределы России.