ОП: с 2027 года для выезда за границу детям до 14 лет нужен свой загранпаспорт

В Общественной палате рассказали, как изменятся правила выезда детей за границу ОП: с 2027 года для выезда за границу детям до 14 лет нужен свой загранпаспорт

Москва20 окт Вести.С января 2027 года детям до 14 лет потребуется свой загранпаспорт для выезда за пределы России. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Гражданам необходимо будет оформлять детям в возрасте до 14 лет личные загранпаспорта отметил Машаров

По его словам, записи о детях в загранпаспортах старого образца больше вносить не будут, а ранее выданные паспорта, где уже проставлена такая отметка, будут признаваться действительными до окончания их срока действия.

Сейчас можно вписать данные ребенка в загранпаспорт родителя. Такая запись пригодится, чтобы подтвердить родство, если у родителя и ребенка разные фамилии. Однако, по мнению Машарова, в последние годы эта опция утратила свою актуальность, поскольку многие предпочитают оформлять детям отдельные паспорта. А в некоторых странах для въезда может требоваться именно личный документ ребенка.