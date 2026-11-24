МВД: менять загранпаспорт при замене внутреннего не нужно

В МВД объяснили, нужно ли менять загранпаспорт при замене внутреннего МВД: менять загранпаспорт при замене внутреннего не нужно

Москва24 ноя Вести.При замене внутрироссийского паспорта по достижении 20 или 45 лет новый загранпаспорт оформлять не требуется, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Заграничный паспорт подлежит замене только при изменении персональных данных, обнаружении ошибок или опечаток, повреждении или загрязнении страниц.

При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет оформлять новый заграничный паспорт вместо имеющегося не требуется говорится в сообщении

Кроме того, документ следует заменить, если закончились свободные страницы для проставления виз и штампов.

Рекомендованный срок подачи заявления о выдаче нового загранпаспорта – за полгода до окончания действия старого документа, напомнили в ведомстве.