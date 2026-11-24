Москва24 нояВести.При замене внутрироссийского паспорта по достижении 20 или 45 лет новый загранпаспорт оформлять не требуется, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
Заграничный паспорт подлежит замене только при изменении персональных данных, обнаружении ошибок или опечаток, повреждении или загрязнении страниц.
При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет оформлять новый заграничный паспорт вместо имеющегося не требуетсяговорится в сообщении
Кроме того, документ следует заменить, если закончились свободные страницы для проставления виз и штампов.
Рекомендованный срок подачи заявления о выдаче нового загранпаспорта – за полгода до окончания действия старого документа, напомнили в ведомстве.