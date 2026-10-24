Стало известно, можно ли оформить биометрический загранпаспорт в срочном порядке МВД: оформить биометрический загранпаспорт в срочном порядке нельзя

Москва24 окт Вести.Граждане России могут оформить заграничный паспорт в срочном порядке, но только если речь идет о документе старого образца.

Для биометрических загранпаспортов такой порядок не предусмотрен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы МВД РФ.

Срочно можно оформить только загранпаспорт сроком действия пять лет сказано в материалах МВД РФ

В документах ведомства, с которыми ознакомилось агентство, уточняется, что ускоренный режим оформления загранпаспорта для граждан РФ применяется, когда человеку требуется экстренное лечение за рубежом, а также в случаях тяжелой болезни или смерти близкого родственника.

Важно помнить, что в подобных ситуациях необходимо предоставить подтверждающие документы, например письмо из зарубежного медицинского учреждения или заверенное сообщение из другой страны о болезни или смерти родственника.

Если пакет документов будет предоставлен полностью, загранпаспорт старого образца оформят по ускоренной схеме в течение трех дней, а срок его действия составит пять лет, добавили в МВД.

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