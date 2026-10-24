Москва24 октВести.Граждане России могут оформить заграничный паспорт в срочном порядке, но только если речь идет о документе старого образца.
Для биометрических загранпаспортов такой порядок не предусмотрен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы МВД РФ.
Срочно можно оформить только загранпаспорт сроком действия пять летсказано в материалах МВД РФ
В документах ведомства, с которыми ознакомилось агентство, уточняется, что ускоренный режим оформления загранпаспорта для граждан РФ применяется, когда человеку требуется экстренное лечение за рубежом, а также в случаях тяжелой болезни или смерти близкого родственника.
Важно помнить, что в подобных ситуациях необходимо предоставить подтверждающие документы, например письмо из зарубежного медицинского учреждения или заверенное сообщение из другой страны о болезни или смерти родственника.
Если пакет документов будет предоставлен полностью, загранпаспорт старого образца оформят по ускоренной схеме в течение трех дней, а срок его действия составит пять лет, добавили в МВД.
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