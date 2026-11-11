В МВД рассказали, что может быть причиной замены паспорта МВД: основанием для замены паспорта служит значительное изменение внешности

Москва11 ноя Вести.Существенные изменения внешности, вызванные болезнью или хирургической операцией, считаются достаточным основанием для оформления нового паспорта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: существенное изменение внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством говорится в публикации

Отмечается, что в этом случае для замены паспорта, помимо прочих документов, следует предоставить справки, которые подтвердят перенесенное заболевание или медицинское вмешательство, в результате которого сильно изменилась внешность.

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