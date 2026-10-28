Без военного билета загранпаспорт не оформить: МВД назвало причины отказа В МВД назвали отсутствие военного билета основанием для отказа в загранпаспорте

Москва28 окт Вести.Отсутствие военного билета у мужчины призывного возраста может стать причиной отказа в приеме документов на оформление заграничного паспорта — такой вывод следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

В материалах ведомства говорится, что на этапе приема бумаг на загранпаспорт действует целый ряд оснований для отказа. Помимо отсутствия военного билета у заявителя, относящегося к категории лиц призывного возраста, документы могут не принять из-за проблем с внутренним паспортом гражданина РФ — к примеру, если срок его действия истек или документ признан недействительным. Отказ возможен и тогда, когда у человека нет фотографии подходящего формата, в заявлении приведены недостоверные сведения, допущены ошибки либо не соблюдены формы его заполнения.

Требования к снимку в пресс-службе МВД РФ разъясняли ранее. В ведомстве отметили, что расхождение фото с установленными правилами само по себе служит причиной не принять заявление о выдаче либо замене паспорта. На фотографии человек должен быть изображен строго анфас и смотрящим прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом.

Согласно тому же сообщению, снимок должен отвечать возрасту гражданина на день обращения, быть черно-белым либо цветным размером 35 x 45 мм и показывать лицо без головного убора.