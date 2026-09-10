КП: в сети распространились фейки об отказах в загранпаспортах мужчинам

СМИ опровергли сообщения о массовых отказах в выдаче загранпаспортов КП: в сети распространились фейки об отказах в загранпаспортах мужчинам

Москва10 сен Вести.В соцсетях распространяются сообщения якобы о массовых отказах в выдаче загранпаспортов военнообязанным. KP.RU совместно с проектом "Лапша Медиа" назвала эти сообщения недостоверными.

В публикациях утверждается, будто МВД России получило негласное указание затягивать оформление документов и ограничивать выезд военнообязанным. Подтверждений существования подобного распоряжения не приводится.

Сообщения о готовящемся массовом ограничении выезда также связывают с возможной интеграцией баз миграционного и воинского учета, однако этим планам также не находится подтверждений.

Позиция государства по этому вопросу остается однозначной. Высшие должностные лица страны, включая президента России, в ходе недавних публичных заявлений на полях Восточного экономического форума опровергли спекуляции на эту тему. Владимир Путин подчеркнул, что никаких мобилизационных мероприятий в стране не планируется подчеркивается в статье

Отмечается, что сам по себе статус военнообязанного не служит основанием для отказа в выдаче загранпаспорта. При этом ограничения на выезд могут применяться в предусмотренных законом случаях, в том числе при наличии соответствующего решения государственных органов.

Задержки и отказы при оформлении документов, в свою очередь, могут быть связаны с ошибками в анкете, неполным комплектом документов или результатами межведомственных проверок.

Ранее сообщалось, что Минобороны России подготовило приказ, который расширяет доступ военкоматов к информации о призывниках и их близких родственниках.