Адвокат Мазка: согласие второго родителя на выезд ребенка не нужно для отпуска

Адвокат объяснила, когда для выезда ребенка за границу нужно согласие Адвокат Мазка: согласие второго родителя на выезд ребенка не нужно для отпуска

Москва21 окт Вести.Отпуск с ребенком за границей возможен без согласия второго родителя, если тот не оформил официальный запрет на выезд. Об этом NEWS.ru заявила адвокат Евгения Мазка.

Сам по себе развод не влияет на правила пересечения границы, отметила эксперт. Однако если ребенок путешествует с бабушкой, тренером или другим сопровождающим, который не является его законным представителем, потребуется нотариальное согласие, объяснила специалист.

Если ребенок – гражданин России – выезжает из страны вместе с матерью, по российскому закону согласие отца не требуется. Главное, чтобы не было оформленного в установленном порядке запрета, распространяющегося на эту поездку рассказала Мазка

Адвокат также отметила, что оформить загранпаспорт несовершеннолетнему можно по заявлению одного из родителей. Это правило действует для всех детей до 18 лет, а не только для тех, кому еще не исполнилось 14, указала она.

По словам специалиста, если второй родитель официально заявил о несогласии на выезд, поездка может оказаться невозможной. Ограничение может распространяться на определенные страны, а также действовать в течение установленного срока либо до совершеннолетия ребенка, добавила Мазка.

Она также подчеркнула, что сначала родители могут попытаться договориться об отзыве запрета без обращения в суд. Если достичь соглашения не удается, вопрос о возможности выезда ребенка придется решать в судебном порядке, заключила адвокат.