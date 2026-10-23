РСТ: запреты на выезд из-за фото в загранпаспорте не носят массовый характер

РСТ опроверг данные о массовых проблемах с выездом из-за фото в загранпаспортах РСТ: запреты на выезд из-за фото в загранпаспорте не носят массовый характер

Москва23 окт Вести.Информация, будто россиянам массово отказывают в выезде за границу из-за фотографий в загранпаспорте, не подтверждается. Об этом агентству РБК заявили в Российском союзе туриндустрии.

Ранее СМИ сообщили, что в течение последних шести месяцев свыше 200 россиян не смогли пересечь границу, так как их внешность значительно отличалась от фото в документах. Речь идет об использовании селфи и отретушированных снимков.

Даже если опубликованные данные соответствуют действительности, на фоне многомиллионного выездного турпотока речь идет об относительно небольшом количестве случаев. Оснований говорить о массовом характере проблемы у нас нет пояснили в РСТ

Также в союзе напомнили, что туроператоры могут предупредить клиента, что его фото вызывает вопросы. Однако у пограничного контроля на этот счет может быть иное мнение.