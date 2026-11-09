Москва9 ноя Вести.Ситуация с возвратом платежей граждан России за туры на Мальдивы является удивительной, никаких проблем ранее в рамках санкционных реалий не возникало. Об этом ИС "Вести" рассказал член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.

Он обратил внимание на то, что платить за российских туристов не запрещено законом Мальдив, и отдых на островах тоже не является незаконным действием со стороны россиян.

И особенно это удивительно, потому что на Мальдивах российский турпоток является лидирующим. И надо понимать, что мальдивские власти очень трепетно относятся к просьбам со стороны Российского союза туриндустрии и нашего бизнеса…И здесь мы рассчитываем, что они все-таки прояснят: они за то, чтобы российские туристы ездили и отдыхали на Мальдивах, при этом соблюдая косвенно все те санкционные риски, которые без того в мире существуют, или они как-то пересмотрели свою позицию сказал Мурадян

По его словам, на сегодняшний день представители турбизнеса Мальдив находятся в замешательстве. За последние три месяца уже возникали сложности с зачислением средств за российских туристов, сообщил он.

Когда мы уже публично осветили возникшую проблему, они встанут перед нелегким выбором: насколько они заинтересованы косвенно соблюдать санкции с явным перегибом в их исполнении, потому что нет такого санкционного запрета… Возможно, будут найдены более удобные и безопасные с точки зрения рисков механизмы. Мы об этом им тоже говорили, что возможно выделить какой-то банк, который бы работал только с российским рынком добавил Мурадян

Ранее РСТ обратился к Минэкономразвития страны за помощью в решении проблемы проведения платежей российскими туристами за проживание на Мальдивских островах. Также РСТ направил обращения в посольства России в Мальдивской Республике и Шри-Ланке. Поводом стали сообщения туроператоров о предупреждениях Bank of Maldives о возврате платежей, связанных с Россией.