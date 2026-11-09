РСТ попросил власти РФ решить проблему с расчетами за проживание на Мальдивах

РСТ призвал Минэкономразвития решить проблему расчета за проживание на Мальдивах РСТ попросил власти РФ решить проблему с расчетами за проживание на Мальдивах

Москва9 ноя Вести.Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к Минэкономразвития страны за помощью в решении проблемы проведения платежей российскими туристами за проживание на Мальдивских островах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также РСТ направил обращения в посольства России в Мальдивской Республике и Шри-Ланке. Поводом стали сообщения туроператоров о предупреждениях Bank of Maldives о возврате платежей, связанных с Россией.

Ряд туроператорских компаний при оплате проживания российских туристов сталкивается с сообщениями о возврате платежей, связанных с Россией. Для участников рынка важно понимать, чем обусловлен такой подход и как обеспечить своевременную оплату услуг отелей. Рассчитываем, что диалог с мальдивской стороной поможет прояснить требования банков и найти решение. Сохранение неопределенности может повлиять на планы туроператоров по развитию направления заявил член правления член правления РСТ Артур Мурадян

Как отмечается в релизе, Bank of Maldives выступил с предупреждением, что при проведении расчетов платеж будет возвращен, если он связан с Россией.

В частности, с такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 года при оплате бронирований в средствах размещения. При этом плательщиками выступали иностранные юридические лица. В РСТ полагают, что банк может относить к связанным с Россией операциям в том числе оплату проживания российских граждан говорится в сообщении

Как добавили в пресс-службе РСТ, обращения "направлены на урегулирование ситуации через диалог с мальдивской стороной и обеспечение возможности своевременно оплачивать размещение российских туристов".

Ранее в октябре сообщалось, что Власти России намерены нарастить авиасообщение с Мальдивскими островами в преддверии Нового года, число рейсов должно увеличиться вдвое.