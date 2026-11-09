Bank of Maldives объяснил отказ проводить платежи туроператоров из России Bank of Maldives: связанные с Россией платежи возвращаются по требованию закона

Москва9 ноя Вести.Bank of Maldives не проводит денежные переводы, имеющие отношение к России: такую позицию крупнейшей кредитной организации Мальдив 9 ноября изложила РБК ее пресс-служба.

Согласно нашей текущей политике, Россия входит в список стран с ограниченным доступом для осуществления денежных переводов. Это означает, что денежные переводы (в том числе входящие и исходящие), связанные с Россией или имеющие к ней отношение, не обрабатываются по требованию законодательства и нормативных актов ответили в пресс-службе банка на запрос издания

Bank of Maldives (BML) - крупнейший коммерческий банк республики и ведущий участник национального банковского сектора: его совокупные активы по итогам 2025 года превысили 55,8 млрд мальдивских руфий, что составляет около $3,6 млрд.

Поводом для разъяснений стали сообщения туроператоров: с октября 2026 года при оплате бронирований в средствах размещения платежи часто возвращались, хотя отправителями выступали иностранные юридические лица.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), при проведении расчетов банк предупреждает, что платеж будет возвращен, если он связан с Россией.

В РСТ полагают, что к связанным с Россией операциям банк может относить в том числе оплату проживания российских граждан; за консультациями с мальдивской стороной о возможности вносить средства за пребывание россиян союз обратился в Минэкономразвития России и в посольства России в Мальдивской Республике и Шри-Ланке.

Неопределенность с причинами возврата платежей способна привести к сокращению турпотока на Мальдивы, отметил член правления РСТ Артур Мурадян.

Для участников рынка важно понимать, чем обусловлен такой подход и как обеспечить своевременную оплату услуг отелей... Рассчитываем, что диалог с мальдивской стороной поможет прояснить требования банков и найти решение сказал он

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что трудности затронули ряд компаний, тогда как у большинства членов объединения случаи были единичными.