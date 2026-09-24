Москва24 сен Вести.Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальное обращение главе Министерства туризма и авиации Мальдивской Республики и проинформировала Минэкономразвития РФ о рисках для отечественного бизнеса в связи с введением налога для российских туроператоров. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

АТОР направила официальное письмо министру туризма и авиации Мальдивской Республики Мохамеду Амину. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября 2026 года изменения налогового законодательства, которые распространяют мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков туристического продукта, включая компании, не имеющие места деятельности в стране. Новый механизм фактически приводит к обложению налогом маржи российского туроператора, который уже платит налоги в России