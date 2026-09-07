Туротрасль предложила изменить механизм туристического налога в РФ РСТ предложил сделать туриста плательщиком налога за проживание

Москва7 сен Вести.Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить существующий механизм туристического налога, сообщили ТАСС в пресс-службе РСТ.

Отрасль предлагает сделать плательщиком налога туриста, а гостиницу – налоговым агентом. Также предлагается перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и ввести инвестиционный вычет для гостиниц, которые проводят реконструкцию и капитальный ремонт.

Мы не предлагаем дополнительного налога для туриста. Мы предлагаем изменить конструкцию существующего налога отметил глава РСТ Илья Уманский

По замыслу отрасли, сумма налога должна указываться отдельной строкой при расчетах. Турист сможет видеть отдельно стоимость проживания и установленный муниципалитетом публичный платеж.

Представители отрасли заручились поддержкой крупнейших гостиничных сетей, операторов и управляющих компаний. Соответствующее обращение РСТ направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Ранее стало известно, что в РФ впервые опробуют новую модель управления туристической отраслью. "Первопроходцем" станет Хабаровский край.