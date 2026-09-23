Однократная виза в Египет подорожает до 33$ с 1 января 2027 года

Стоимость однократной визы в Египет вырастет с 2027 года Однократная виза в Египет подорожает до 33$ с 1 января 2027 года

Москва23 сен Вести.Власти Египта решили повысить визовый сбор. В связи с этим с 1 января 2027 года виза будет стоить 33 доллара. Сейчас документ можно оформить за 30 долларов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также указывается, что туриста могут попросить заплатить дополнительные шесть долларов за обслуживание при оформлении цифровой визы с QR-кодов. Пока такой механизм представлен только в Каире, но опыт могут расширить до масштабов страны.

С 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет на 3 доллара – с 30 до 33 долларов… Повышение затронет и обычную визу по прилете, и цифровую в Каире говорится в сообщении АТОР

Ранее стало известно, что зимний отдых в Египте подорожал на 20% по сравнению с ценами в прошлом году.