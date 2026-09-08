В 2027 году обручальные кольца подорожают на 15% Mash: обручальные кольца в 2027 году подорожают минимум на 10-15%

Москва8 сен Вести.В 2027 году из-за новых правил добычи золота в России могут подорожать обручальные и помолвочные кольца, сообщает Mash. Как ожидается, цены на золотые свадебные украшения взлетят на 10-15%. Сегодня средняя стоимость пары обручальных колец - 80 тыс. рублей, а после Нового года они обойдутся уже в 90 тыс.

Дело в том, что с 1 сентября 2026 года вступили в силу новые правила добычи золота, по которым теперь получить лицензию только на те, месторождения, которые внесены в госреестр. Эксперты предполагают, что это сократит объемы добычи драгметалла и цены на золото повысятся.

Второй причиной повышения стоимости золотых колец стал повысившийся с 20 до 22% налог на ювелирных производителей.