Золотая свадьба: выплаты за долгий брак установлены в 26 регионах России Крупные выплаты к супружеским юбилеям предоставляются в Челябинской области

Москва28 авг Вести.В 26 российских регионах установлены поощрительные выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни. Такие меры опубликованы в региональных нормативных актах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как уточняется, на федеральном уровне пока нет единого закона, который бы регулировал выплаты за долгий совместный брак, при этом регионы могут самостоятельно устанавливать их.

В 2026 году выплаты за проживание в браке более 50 лет установлены в Москве и Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях говорится в сообщении

Кроме того, такая мера поддержки семейных пар существует в Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Крупные выплаты к супружеским юбилеям предоставляются в Челябинской области. Так, за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагается выплата в 50, 100 или 150 тысяч рублей соответственно для пар.

В Москве для тех, кто отметил юбилей совместной жизни 1 января 2026 года, за 50 лет назначается выплата в 29,6 тысячи рубль, за 55 и 60 лет - 37 тысяч рублей, за 65 и 70 лет - 44,4 тысячи рублей. Торжественную церемонию по случаю юбилея можно провести в любом дворце бракосочетания, если брак был зарегистрирован органами ЗАГС Москвы или если супруги постоянно проживают в столице.