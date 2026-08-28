Выплаты к юбилеям супружеской жизни установлены в 26 регионах России В 26 регионах России ввели выплаты за долгий брак

Москва28 авг Вести.Материальная поддержка супружеских пар, проживших в браке не менее 50 лет, предусмотрена в 26 российских регионах, сообщает РИА Новости.

В частности, крупные выплаты установлены в Челябинской области: за 50, 60 и 70 лет семейной жизни супругам могут предоставить 50 тыс., 100 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно. Для получения денег необходимо прожить в регионе не менее 15 лет и соответствовать дополнительным требованиям.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за золотую свадьбу выплачивают 50 тыс. руб., а за 70-летие брака - 70 тыс. руб. В Санкт-Петербурге предусмотрены такие же суммы, а также поддержка пар, проживших вместе 75 лет.

Московские супруги, отметившие юбилей с 1 января 2026 года, получают от 29,6 тыс. до 44,4 тыс. руб. в зависимости от продолжительности брака.

В Ставропольском крае обладателям региональной награды за сохранение семейных ценностей положена единовременная выплата в размере 100 тыс. руб.

Размеры пособий и условия их назначения различаются, поскольку власти учитывают продолжительность проживания в регионе, наличие наград и дату юбилея.

В Татарстане и Камчатском крае такая поддержка действует только в Казани и Петропавловске-Камчатском.

В Общественной палате России предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак.