Москва2 сен Вести.Россияне активно покупают небольшие золотые слитки - наибольшей популярностью пользуются слитки весом около 100 граммов, и спрос на них продолжает быстро расти. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Люди стали переходить на мерные слитки. В принципе, номинал наиболее популярный сейчас - это в районе 100 грамм. И развивается, как вы знаете, инструмент, когда через, в том числе, ЦФА, можно покупать и более маленькие номиналы. Опять же, "Росвексель" - тот же самый номинал до 1 грамма сейчас продает. И мы видим, что, конечно, спрос на это очень растет сообщил он

По словам Моисеева, в отличие от наличной иностранной валюты у золота нет проблем, связанных с хранением. Замминистра также добавил, что за всю обозримую историю человечества - порядка 7,5 тысячи лет - золото неизменно сохраняло и приумножало свою ценность.

С 1 сентября 2026 годав России вступают в силу изменения, разрешающие физическим лицам совершать сделки с монетами из драгоценных металлов.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в 2026 году - "Дальний Восток - развитие во благо людей". Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.