В Госдуме предложили поместить в РФ единое золотохранилище БРИКС Депутат Кирьянов предложил разместить в РФ единое золотохранилище БРИКС

Москва16 авг Вести.В России необходимо создать единое золотохранилище БРИКС с участием всех стран объединения, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Парламентарий подчеркнул, что за последние два года стоимость золота выросла в два раза и превысила 4,3 тысячи долларов за тройскую унцию. Он также напомнил, что центробанки по всему миру, включая страны БРИКС, приобретают золото, чтобы защититься от финансовых рисков.

Сегодня я предлагаю серьезно рассмотреть идею создания единого международного центра хранения золота БРИКС в России. Это могло бы быть совместное хранилище БРИКС - с международным надзором, с участием всех стран-участниц и юридическими гарантиями того, что доступ к золоту будет обеспечен в любой момент времени сказал Кирьянов

Депутат подчеркнул, что Россия по праву может претендовать на создание такого центра, потому что имеет репутацию надежного партнера, современные хранилища, надежную охрану, а также не зависит от внешнего давления.

Мы готовы к независимым аудитам, страхованию, прозрачной отчетности и контролю со стороны стран-владельцев… Россия готова взять на себя ответственность и стать гарантом безопасности золотых резервов БРИКС… Мы готовы предложить силу, надежность, независимость и, главное, порядочность. Это вопрос будущего мировой финансовой архитектуры подытожил Кирьянов

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что к БРИКС присоединяются экономики мирового большинства, новые центры силы в мире формируют собственные сетевые структуры.

Дипломат подчеркнул, что в отличие от западных институтов и организаций, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества нацелены на взаимное уважение и компромиссы.