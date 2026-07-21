Москва21 июлВести.В России появился инструмент для покупки золота с защитой от падения цены. Об этом пишет РБК.
Цифровая платформа "Росвексель" объявила о начале продаж физического золота, компанией был запущен новый продукт "Золотой сертификат", предназначенный для покупки слитков с защитой от снижения их цены.
Как сказано в материале со ссылкой на пресс-релиз компании, таким образом инвестор сможет приобрести золото за пару минут, причем от одного грамма, и страховать свое вложение от падения стоимости.
Уточняется, что приобрести золото можно онлайн.
О запуске данной цифровой платформы СМИ сообщали в конце мая. Проект был реализован при участии Минфина.