В РФ появился инструмент для покупки золота с защитой от падения цены

Инструмент для покупки золота с защитой от падения цены заработал в России В РФ появился инструмент для покупки золота с защитой от падения цены

Москва21 июл Вести.В России появился инструмент для покупки золота с защитой от падения цены. Об этом пишет РБК.

Цифровая платформа "Росвексель" объявила о начале продаж физического золота, компанией был запущен новый продукт "Золотой сертификат", предназначенный для покупки слитков с защитой от снижения их цены.

Как сказано в материале со ссылкой на пресс-релиз компании, таким образом инвестор сможет приобрести золото за пару минут, причем от одного грамма, и страховать свое вложение от падения стоимости.

Уточняется, что приобрести золото можно онлайн.

О запуске данной цифровой платформы СМИ сообщали в конце мая. Проект был реализован при участии Минфина.