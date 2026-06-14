Самый маленький слиток золота весом в один грамм сейчас стоит 11 тысяч рублей Кабалоев: самый маленький золотой слиток обойдется россиянам в 11 тысяч рублей

Москва14 июн Вести.Самый маленький золотой слиток весом в один грамм в настоящее время можно купить примерно за 11 тысяч рублей. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал глава компании "Росвексель" Осман Кабалоев.

Слиток в 1 грамм – это порядка 11 тысяч рублей по сегодняшнему курсу цитирует Османа Кабалоева РИА Новости

По его словам, самый большой слиток золота - около 12 килограммов весом - по текущему курсу будет стоить порядка 130 миллионов рублей.

Особой популярностью у россиян пользуются золотые слитки весом 10 и 100 граммов. Но не остаются без внимания и однограммовые, уточнил Кабалоев. Их чаще всего покупают начинающие инвесторы или те, кто хочет преподнести золото в подарок.