В США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран

Москва1 авг Вести.С 3 августа Соединенные Штаты начнут на постоянной основе взимать залог при подаче заявлений на туристические и бизнес-визы до 20 тысяч долларов с иностранных граждан, нарушающих сроки пребывания в США. Об этом следует из уведомления Государственного департамента.

В перечень включили 50 государств, с граждан которых могут взимать налог при подаче заявлений на визы. В список вошли 30 африканских стран, а также Киргизия, Таджикистан и другие. Российских граждан это правила не коснется.

Сотрудники консульств могут потребовать от заявителей на получение соответствующих неиммиграционных виз внести залог в размере до $20 тысяч в качестве условия выдачи визы - по усмотрению самих сотрудников консульств говорится в заявлении

Ранее газета The New York Times писала, что в американских аэропортах начали массово задерживать во время внутренних перелетов иностранцев с просроченными визами, в том числе тех, кто обладает действующим разрешением на работу в США или состоит в браке с американским гражданином.