Москва21 сен Вести.Власти Венеции планируют увеличить сборы для туристов, посещающих город на один день, с 5-10 до 30 евро, чтобы ограничить число случайных туристов. Об этом заявил изданию Il Gazzetino городской советник Венеции по бюджету, налогам и муниципальным компаниям Микеле Дзуин.

Он признал, что Венеции нужен туризм, но в то же время подчеркнул, что власти города должны сделать город более комфортным для местных жителей.

Речь заходила даже о 50 евро, но, возможно, это будет 30. Важен сам принцип: если цель состоит в том, чтобы отговорить от поездки туриста на один день, а также человека, который уже много раз бывал в Венеции и, предположим, хотел бы приехать туда 1 мая, то более высокий сбор заставил бы его выбрать для поездки другое место рассказал Дзуин

Впервые власти Венеции ввели плату за посещение города без ночевки в 2024 году в порядке эксперимента, который длится до сих пор. В 2026 году сборы с туристов взымались в отдельные дни с 3 апреля по 26 июля. По данным телеканала Sky TG24, администрация города планирует сделать сбор постоянным с 2027 года.