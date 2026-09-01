Цена электронного разрешения на въезд в Казахстан для иностранцев будет единой

Цена электронного разрешения на въезд в Казахстан будет единой Цена электронного разрешения на въезд в Казахстан для иностранцев будет единой

Москва1 сен Вести.Цена электронного разрешения на въезд в Казахстан для иностранных граждан, в том числе россиян, будет единой для всех. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора системы QazETA.

Цена на оформление разрешения будет единой для граждан всех государств сказал собеседник агентства

По его словам, в настоящее время эти вопросы находятся на согласовании.

Он уточнил, что на данный момент процедура получения ETA бесплатна. Заявку следует подавать не позднее чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение QazETA.

В июле президент Казахстана подписал поправки в закон о миграции. Позднее была запущена система электронного разрешения на въезд иностранцам QazETA, она работает в пилотном режиме до 1 ноября. Отсутствие разрешения в цифровой системе пока не является причиной для отказа во въезде.

С 1 ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, чуть позже в этом же месяце - для тех, кто едет на автомобиле через границы, с 15 декабря - для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что платное электронное разрешение на въезд в Казахстан станет тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой.