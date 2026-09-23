Покупка отечественных самолетов может быть компенсирована за счет пассажиров

Расходы на обслуживание самолетов в России могут компенсировать с цен на билеты Покупка отечественных самолетов может быть компенсирована за счет пассажиров

Москва23 сен Вести.Кабмин прорабатывает возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов.

Об этом сообщает "Коммерсант". Уточняется, что цены на отечественные рейсы могут вырасти на 500 рублей, а на международные - на 1000 рублей.

Аналитики посчитали, что текущий пассажиропоток позволит дополнительно привлечь 200-250 млрд рублей за четыре года.

Один из собеседников газеты в правительстве пояснил, что решение еще находится на стадии обработки.

После 2030 года потребность в дополнительных средствах может отпасть, после чего дополнительный сбор могут отменить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ субсидирования в 2025-2026 году было выделено почти 50 млрд рублей.