Москва23 сенВести.Кабмин прорабатывает возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов.
Об этом сообщает "Коммерсант". Уточняется, что цены на отечественные рейсы могут вырасти на 500 рублей, а на международные - на 1000 рублей.
Аналитики посчитали, что текущий пассажиропоток позволит дополнительно привлечь 200-250 млрд рублей за четыре года.
Один из собеседников газеты в правительстве пояснил, что решение еще находится на стадии обработки.
После 2030 года потребность в дополнительных средствах может отпасть, после чего дополнительный сбор могут отменить.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ субсидирования в 2025-2026 году было выделено почти 50 млрд рублей.