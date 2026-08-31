Москва31 авгВести.Председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков в беседе с ИС "Вести" предложил в качестве альтернативы овербукингу внедрить в авиаотрасль систему листа ожидания - по аналогии с той, что уже успешно работает в РЖД.
Эксперт скептически оценивает перспективу узаконить овербукинг в интересах авиакомпаний. По его словам, аргументов против такой практики достаточно.
Я верю, что этот вопрос не будет решен положительно в интересах авиакомпаний. Дело в том, что есть много аргументов против. Есть другие способы повышать загрузку рейсов. Например, лист ожидания. Российские железные дороги ведь внедрили лист ожидания, почему в авиакомпаниях не может быть листа ожидания?заметил Янков
Он также предложил еще один вариант - вернуть практику подсадки пассажиров.
Хорошо забытое старое: пассажиры на подсадку, которые стоят возле стойки регистрации и ждут окончания регистрации - не явилось два-три пассажира, пожалуйста, очередь на подсадку. Первые два-три пассажира летят вместо неявившихся - рейс заполнен. Тоже способ ведьдобавил он
Ранее сообщалось, что работу по регулированию овербукинга в России могут завершить до конца текущего года.