В комиссии по транспорту рассказали о компенсации за последствия овербукинга Иванкин: сумма компенсации за последствия овербукинга будет удовлетворительной

Москва15 сен Вести.Принципы выплаты денежной компенсации за овербукинг на авиатранспорте обсуждаются, будут урегулированы в подзаконных актах. Если законодатели подойдут к вопросу взвешенно, услышат ассоциации, защищающие права пассажиров и потребителей, сумма должна быть удовлетворительной.

Об этом заявил ИС "Вести" член Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт", президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Федеральный закон "разрешит авиакомпаниям работать в режиме овербукинга". Порядок выплат отразят в отдельном документе, указал он.

Правительство … либо Министерство транспорта будет определять нюансы применения этого закона, и это будет отражаться уже в политиках непосредственно самих авиакомпаний … Могут предложить самый ближайший рейс, который идет вслед, либо договариваться на предмет комфортного ожидания, возможных компенсаций … Насчет автоматической [выплаты компенсации] - в текущей международной практике работают по заявлениям. Это типовое заявление, которое должен заполнить пассажир, в рамках которого авиакомпания оставляет за собой право проведения определенного расследования, чтобы проверить, был ли пассажир [вовремя] зарегистрирован, был ли куплен билет и так далее. Дальше определяется размер компенсации … Я думаю, что сумма должна быть удовлетворительной сказал Иванкин

Законопроект, регулирующий практику овербукинга на авиатранспорте, согласован, ранее заявлял гендиректор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский.

В Союзе пассажиров предложили альтернативы овербукингу.